OM, Payet : West Ham pense avoir fait une mauvaise affaire

"Il vaut entre 40 et 50 millions de livres (entre 46 et 58 millions d'euros). En temps normal, il nous aurait rapporté au moins 35 millions de livres (40 millions d'euros)", a-t-il confié à BT Sport. Pour rappel, l'OM a déboursé aux alentours de 30 millions d'euros pour recruter le milieu offensif de l'équipe de France, qui reste le joueur à avoir créé le plus d'occasions, tous championnats confondus, depuis le début de la saison.