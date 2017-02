OL : Garde demande à la presse de se calmer avec Genesio

"Entraîneur, c'est un très beau métier, passionnant mais épuisant. Ça me fait mal pour Bruno quand il reçoit des critiques. Il en reçoit trop et de manière trop violente. Aujourd'hui on est obligé d'aseptiser les discours, parce qu'il y a des gens qui les reprennent et les retournent contre vous. C'est identique pour les joueurs. Mais derrière les joueurs ou les entraîneurs, il y a un homme, une famille, et ça touche tous ces gens-là. C'est dur pour eux. J'espère qu'il y aura assez d'intelligence dans les analyses pour reconnaître que le travail qu'accomplit Bruno est formidable. Le fond des critiques est acceptable mais aujourd'hui la forme est trop violente", a-t-il confié au micro de la chaîne de télévision.