OL : Genesio vole déjà au secours de Depay

En conférence de presse, Bruno Genesio a rappelé que l'international néerlandais était à court de forme : "Memphis n'a pas joué depuis quelque temps. Il est plein de qualités, c'est un joueur en qui j'ai entière confiance. Il faut simplement qu'il retrouve du rythme, un niveau physique qui lui permettent d'exprimer ses qualités. Il n'y a aucun souci par rapport à ça", a-t-il expliqué. Quant à ses performances, il les juge différemment des critiques : "Sur sa rentrée à l'OM, j'ai entendu qu'elle était décevante. Pourtant, je vois qu'il est impliqué sur le but, il fait une passe qui aurait pu être décisive pour Tolisso et il se crée une occasion qui aurait pu ramener le score à 2-2. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je préfère garder les bonnes séquences et me dire qu'avec le travail et le rythme, il va nous apporter tout ce pour quoi on l'a engagé", a-t-il ajouté.Pour rappel, Memphis Depay n'a passé que 20 minutes sur les terrains de Premier League , depuis le début de la saison.