Lorient : Casoni pense que le club paye l'héritage de Gourcuff

"Je fais ce constat : à Lorient, l'investissement défensif est moindre que l'investissement offensif. Pendant des années, ils (les joueurs, Ndlr) ont entendu que l'on s'en sortait avec le jeu, a-t-il déclaré. Quand on est à Lorient, c'est le football, on joue au ballon. Il n'y a que ça. Que ça dans la bouche, que ça dans les têtes. Non ! Le football ce n'est pas ça, a pesté l'ancien Marseillais. Le football, c'est quand tu as le ballon, mais aussi quand tu ne l'as pas. On n'a jamais parlé défensif ici à Lorient, je pense. Ce qui n'était pas une priorité, il faut que ça en devienne une."