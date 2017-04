Coupe de France : Guingamp dans le dernier carré

L'En Avant Guingamp a dominé les amateurs de Fréjus-Saint-Raphaël sur la plus petite des marges (0-1) et se qualifie pour le dernier carré de la compétition. Alexandre Mendy a inscrit l'unique but de la rencontre après un bon travail de Bodmer (50e). Les varois sortent la tête haute de cette compétition et se souviendront longtemps de la plus belle épopée de l'histoire du club en Coupe de France.