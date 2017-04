Bundesliga : le Bayern chute, Dortmund ne flanche pas

Surpris sur un but d' Andrej Kramaric (21e), le club bavarois laisse l'opportunité à Leipzig, opposé demain à Mayence, de revenir à dix longueurs. Hoffenheim reste troisième avec un point d'avance sur le Borussia Dortmund , tombeur de Hambourg (3-0) grâce à Gonzalo Castro (13e), Shinji Kagawa (81e) et Pierre-Emerick Aubameyang (92e), auteur de son 25e but. Dans les autres rencontres, le Werder Brême déroule contre Schalke 04 (3-0) et Cologne prend le meilleur sur l'Eintracht Francfort (1-0).