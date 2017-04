Ligue 1 : Lyon surclasse Metz

Lyon était de retour à Saint-Symphorien pour rejouer le match de la 16e journée, stoppé après les jets de pétards qui visaient Anthony Lopes , le gardien lyonnais. Les joueurs de Bruno Genesio n'ont pas tremblé et s'imposent largement (0-3). C'est l'inévitable Alexandre Lacazette (59e) qui a ouvert le score, avant que Ferri (87e) et Tolisso (91e) ne parachèvent le succès des Lyonnais. Avec cette victoire, Lyon consolide sa 4e place et prend sept points d'avance sur Marseille . Metz reste 14e, à sept points de la zone rouge.Résultat du soir : Metz 0-3 LyonPar Thomas Guerard (iDalgo)