En conférence de presse, Unai Emery s'est félicité de la réaction de ses troupes après un premier acte décevant. "Félicitations à Avranches qui a mérité de jouer contre nous ces quarts de finale. En première mi-temps, ils ont montré beaucoup d'envie. Nous avons marqué un but qui a fait la différence. Nous n'avons pas joué comme nous le voulions. En deuxième mi-temps, l'équipe s'est améliorée dans la maîtrise et dans le jeu. Le résultat a suivi, a analysé le technicien espagnol. Ce match était une bonne opportunité pour l'équipe et les joueurs. On veut maintenir une exigence dans cette compétition. Je suis content du travail des joueurs. Monaco ? Ce sera une très belle demi-finale. On voudra répéter le match de samedi. On veut profiter avec nos supporters, et gagner ce titre."