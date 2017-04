"Nous sommes très bien entrés dans le match, nous avons marqué deux buts. Et en trois minutes, le match a changé à cause de leur réaction. Nous avons manqué de concentration, mais ensuite nous avons mieux contrôlé la seconde mi-temps. Il faut oublier ces deux minutes, même si elles auraient pu nous coûter chères, a indiqué l'entraîneur tricolore. Sur le moment, je me suis énervé, j'étais agacé. Nous avons remis l'adversaire dans le match. Le football est ainsi, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En deux minutes, nous nous sommes compliqués la tâche. Mais rapidement, dès le retour des vestiaires, nous avons inscrit le quatrième puis avons pu contrôler le match. Je ne suis pas préoccupé par cela."