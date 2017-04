"Je sais qu'il y a des discussions actuellement pour prolonger. J'espère que le club est en réflexion. On ne va pas se précipiter. On va prendre le temps de bien terminer la saison (...) Si Monaco décide de ne pas me prolonger ou de me mettre 3e ou 4e attaquant, je partirai, c'est sûr", a-t-il déclaré sur RMC. L'attaquant français s'est dit intéressé par les nouvelles ambitions de l'Olympique de Marseille . "Je suis Marseillais. C'est un club que j'ai apprécié dans mon enfance. On verra. Je ne sais pas. Tout projet intéressant sera le bienvenu. Marseille, s'ils le font intelligemment, peut être un projet intéressant."