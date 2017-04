Chelsea : Conte et le chemin à parcourir pour le titre

🇬🇧⚽️ Un Hazard de gala, des Citizens qui peuvent s'en mordre les doigts... Le résumé de #CHEMCI ici ➡️ https://t.co/V2sg5mkiEI #PLZone pic.twitter.com/jbYJS24d8f — SFR Sport (@SFR_Sport) 5 avril 2017

"Le résultat de Tottenham est important, mais le plus important ce sont nos résultats. Nous devons continuer à penser comme ça", a fait savoir l'entraîneur transalpin auprès de la presse anglaise, avant d'évoquer la course au titre : "Tottenham doit gagner huit matches. Nous devons avoir six victoires et prendre 18 points. Si nous faisons ça, nous serons champions."