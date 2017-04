"J'aimerai vivre une expérience à l'étranger"

Il y a de la déception et de la frustration. Vu la qualité de l'effectif et les objectifs fixés, on aspirait à faire une meilleure saison. C'est le haut niveau, cela ne pardonne pas. Si on en est là, c'est que l'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Il faut apprendre et en tirer les conséquences. Aujourd'hui, on a tous à coeur de bien terminer la saison. On a encore besoin de quelques points pour assurer le maintien.Je n'y crois pas. Il y a beaucoup d'équipes devant nous qui gagnent des matches et sont en forme. Il reste de gros matches. Il faut commencer à préparer la prochaine saison, en prenant du plaisir. On fera les comptes à la fin. L'objectif, c'est de finir le plus haut possible.On a manqué de constance. Il y a eu du relâchement après de bons matches. On a perdu des points bêtement. Cela nous a fait mal et on n'a pas réussi à réagir. Dans le groupe, il y a des anciens mais aussi beaucoup de jeunes. On a du potentiel, mais ça n'a pas suffi. Cela fait partie de l'histoire d'un club, il peut y avoir des années difficiles. Il faut continuer à travailler pour les prochaines saisons.Non, car les résultats étaient bons. Avec Bob, cela se passait bien mais il a eu l'opportunité d'entraîner une bonne équipe. C'est dur de refuser une telle offre. Le président l'a compris. Cela n'a pas été facile pour le groupe de changer d'entraîneur en pleine saison. Il a fallu prendre des repères, comprendre la manière de faire du nouveau coach. Ce n'était pas l'idéal. Oswald Tanchot a prolongé son contrat et va pouvoir préparer la nouvelle équipe ( LIRE ICI ). C'est un jeune entraîneur qui a des qualités, le club lui fait confiance pour l'avenir.Ma saison est à l'image de l'équipe. Bob me faisait jouer régulièrement. J'ai connu quelques soucis physiques, peut-être en raison d'une préparation d'avant-saison trop légère. Mais depuis janvier, je me sens bien. Là, je me remets d'un coup au talon et d'une entorse à la cheville. Je suis prêt à aider l'équipe d'ici la fin de saison.Il me reste un an de contrat. Il y aura des discussions avec le coach pour savoir ce qu'il compte faire de moi. Je dois savoir si je fais partie de son projet. J'aimerai vivre une expérience à l'étranger avant la fin de ma carrière. Je pense que ça peut être le bon moment. Le Havre, c'est un club qui compte dans le football français, mais cela dépendra des opportunités qui se présenteront. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté.