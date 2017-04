Cristiano Ronaldo présente ses nouveaux crampons

Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 6 Avril 2017 à 0h01 PDT

Sur son compte Instagram, l'attaquant du Real pose fièrement avec ses Mercurial, inspirées de ses 6 années passées à Manchester United . Une sorte de cri du coeur en quelque sorte pour le club anglais qui était allé le chercher au Sporting Club de Portugal en août 2003. Pour la petite histoire, Ronaldo s'attendait à porter le numéro 28, mais Ferguson lui-même voulait déjà lui donner le célèbre numéro 7, comme l'a dévoilé le Portugais : "Il m'a dit : "Écoute, je veux que tu prennes le numéro 7". J'étais surpris car je connaissais les joueurs qui ont porté ce maillot (...) Au cours de mes cinq années à Manchester, j'ai appris l'art du football. Nous avons remporté beaucoup de choses ensemble, je vivais un véritable rêve."Côté design de cette paire de crampons CR7 Nike Mercurial s'inspire de ces années là : " Forged for Greatness " (Forgé pour la grandeur). La nouvelle création de Nike est en effet un clin d'oeil au fer chaud que l'on forge pour lui donner forme et les dégradés de rouge et d'orange en fusion sur la semelle virent progressivement aux tons métallisés de la tige.