Le milieu tricolore de 19 ans révèle qu'il ne quittera pas la Loire-Atlantique cet été. "Je n'ai pas signé pour partir cet été. Je l'ai fait pour montrer que je tenais au club. Pour eux c'était une récompense pour mon Euro et mon début de saison et pour moi, c'était pour montrer que je ne voulais pas partir vite et que ça me faisait plaisir de rester."