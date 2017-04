"Je me sens vraiment très bien avec lui. Zidane a eu un énorme impact ici depuis qu'il a repris les rênes, il y a environ 15 mois, a-t-il confié au média lié à l'instance. Quand il est arrivé, la situation n'était pas idéale, que ce soit au club ou dans l'équipe. Mais il a réalisé un départ fantastique, apporté une ambiance très positive et a défini une nouvelle direction complètement différente." Le milieu de terrain apprécie sa méthode : "Moi, j'adore travailler avec lui, parce qu'on a une très bonne relation. On pense de la même manière. Concernant le style de jeu, et il me donne la sensation d'être important", a-t-il ajouté.