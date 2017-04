"Obligatoirement il y a réflexion parce que ça tape à la porte. Tout ce qui est mis sur la table actuellement, on y pense aussi. J'entends souvent dire qu'il lui faut une équipe qui joue, où il défend moins. Sauf que chaque année, l'Atlético Madrid est là quand même. Ils font deux finales de C1, ils gagnent le championnat. C'est dans l'évolution qu'on peut se poser la question. Dans une rentabilité à long terme sur l'aspect personnel. Est-ce que ce serait bien qu'il aille voir autre chose ?" a-t-il confié sur les ondes de la radio.L'agent a également révélé les noms des intéressés : "Le chant des sirènes, bien entendu qu'on se pose la question. Il n'y a pas 50 000 clubs qui peuvent mettre 100 millions sur la table, le tour est vite fait. C'est le prix de la clause, ils ne feront pas de cadeau. (...) Manchester United , ils ont pris des renseignements, comme tous les autres. Ils viennent un peu aux nouvelles pour savoir quel est notre état d'esprit, l'état d'esprit du joueur, s'il y a des possibilités, combien, comment... Mais ça paraît logique. Chelsea Manchester City , Barcelone et même le Real ont tapé à la porte pour savoir où ça en était, tout le monde vient pour savoir ce qui est faisable ou pas faisable, c'est normal, c'est le jeu des chaises musicales", a-t-il ajouté.Pour rappel, l'international français a inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives en 29 rencontres de Liga , depuis le début de la saison.