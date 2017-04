Lille : Mendyl gravement blessé, le LOSC accuse le Maroc

"Cette blessure sérieuse a été contractée lors du match de l'équipe nationale marocaine face au Burkina Faso à l'occasion duquel Hamza Mendyl était aligné en tant que titulaire. Le Losc avait pourtant expressément sollicité le staff marocain afin que le joueur ne participe pas à la rencontre. Le club avait justifié sa demande par la transmission de résultats d'IRM attestant de séquelles d'une entorse du ligament croisé antérieur du genou gauche dont souffrait le joueur et alertant sur le risque probable d'aggravation de cette blessure dans des conditions d'entraînement et, qui plus est, de compétition", explique le club lillois. Il entend désormais saisir la justice : "Le Losc étudie les recours juridiques possibles pour faire constater et réparer le préjudice important subi par le club. Il se réserve ainsi le droit d'intenter toute action utile contre la Fédération Marocaine afin de défendre au mieux les intérêts du club et de ses joueurs", ajoute-t-il.