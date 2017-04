PSG : l'entraîneur d'Avranches conquis par Emery

Unai qui signe le livre "El Maestro" à l'entraîneur d'Avranches, Damien Ott, c'est une belle image (surtout pour l'auteur en question !) pic.twitter.com/hTmuE1TOx8 — Romain Molina (@Romain_Molina) 6 avril 2017

"Il a signé et il a aussi pris le temps d'échanger avec moi une dizaine de minutes. On s'est assis sur le banc", a confié Damien Ott, un peu plus tard. Le Français a beaucoup apprécié l'attention de son homologue espagnol : "Le fait qu'il s'intéresse à moi pendant dix minutes, c'est la marque des grands personnages. Il aura mon estime à tout jamais", a-t-il ajouté.