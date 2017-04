Montpellier : Gasset a haussé le ton

"La semaine a été tendue, j'ai fait savoir aux joueurs que si on continuait comme ça, on n'y arriverait pas. Le négatif de Toulouse (0-1), c'est ce manque de révolte en deuxième mi-temps, a-t-il expliqué aux journalistes. À la mi-temps, j'ai vu des joueurs têtes basses. La reprise de seconde mi-temps a été insipide, on a été apathiques. On a eu un semblant de courage vers la fin. Il nous est proposé deux équipes qui sont en dessous de nous : Caen et surtout Lorient. Maintenant, il va falloir les hommes. Il va falloir ajouter des qualités d'agressivité et d'orgueil qu'on ne montre même pas à La Mosson. C'est ce qui m'ennuie et c'est pour ça que le ton est un peu monté."