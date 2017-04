Les joueurs du Barça militent pour Unzué, Sanchez prêt à rester à Arsenal... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le quotidien L'Equipe consacre un dossier sur "les intermittents" du spectacle en Ligue 1 , à savoir Hatem Ben Arfa (PSG) et Mario Balotelli ( Nice ). S'ils "sont deux des plus beaux talents" de notre championnat, le Français et l'Italien "ne brillent qu'occasionnellement." Ils devraient s'en aller cet été.Derrière les Alpes, La Gazzetta dello Sport évoque les ambitions de la Juventus Turin d'ici la fin de saison. La Vieille Dame vise clairement le triplé Serie A -Coupe- Ligue des Champions . Bien parti pour le Scudetto, le club piémontais affrontera la Lazio en finale de la Coupe et le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions.En quête d'un successeur à Luis Enrique , qui a officialisé son départ en fin de saison, le FC Barcelone doit sonder ses joueurs. Si l'on en croit Sport, les partenaires de Lionel Messi et Luis Suarez veulent que Juan Carlos Unzué, l'actuel adjoint d'Enrique, soit intronisé. A l'extérieur, Ernesto Valverde et Jorge Sampaoli postulent au poste.Pour finir, le Daily Mirror révèle une nouvelle information concernant la situation d'Alexis Sanchez avec Arsenal. Selon nos confrères britanniques, l'attaquant chilien serait disposé à rester une saison de plus du côté de l'Emirates Stadium. L'ancien Barcelonais fixe une condition, celle que les Gunners se montrent ambitieux sur le marché des transferts.