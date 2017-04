Real-Atletico, Bayern-Dortmund... Le programme TV du week-end

On commence avec la 32e journée de Ligue 1 et le déplacement de Monaco à Angers, samedi à 17 heures sur Canal + Sport. Le leader monégasque ne veut pas lâcher des points avant le quart de finale aller de la C1 face au Borussia Dortmund . Dimanche, à 21 heures sur Canal +, on suivra la performance du PSG contre Guingamp . Deuxième à trois longueurs de l'ASM, le club de la capitale reste sur une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France , contre Avranches.On file en Angleterre pour évoquer la 32e journée de Premier League , avec le voyage du leader Chelsea à Bournemouth, samedi à 18h30 sur SFR Sport. Leaders avec sept points d'avance sur Tottenham , les Blues se sont repris contre Manchester City (2-1). Un peu plus tôt, à 16 heures sur SFR Sport, Manchester City (4e) essaiera de stopper une série de quatre matches sans victoire (trois nuls, une défaite) lors de la venue de Hull City.Derrière les Pyrénées, la 31e journée de Liga est marquée par le derby entre le Real et l'Atletico, samedi à 16h15 sur BeIN Sports 1. Premier, le club merengue possède toujours deux points d'avance sur le FC Barcelone , alors que les Rojiblancos (3es) surfent sur cinq succès consécutifs. Pour sa part, le Barça sera à Malaga, samedi à 20h45 sur BeIN Sports 1. Après sa victoire convaincante contre le FC Séville (3-0), l'écurie catalane ne peut pas relâcher le rythme.On se dirige désormais en Italie pour s'arrêter sur la 31e journée de Serie A , avec la belle affiche entre la Lazio Rome (4e) et Naples (3e), deux formations séparées par quatre points, dimanche à 20h45 sur BeIN Sports 1. Enfin, on ne peut pas oublier le Clasico du championnat allemand entre le Bayern Munich , proche du titre, et le Borussia Dortmund, samedi à 18h30 sur BeIN Sports 1. Avant Monaco, la prestation des partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang sera à surveiller.