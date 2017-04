Alors que le club breton reste sur deux victoires d'affilée contre Nancy et Caen, l'avant-centre camerounais veut s'inspirer de la "remontada" réussie par le Barça en Ligue des Champions . "C'est un mot qui compte, bien sûr. Quand on voit ce que Barcelone a réalisé face à Paris, se qualifier, après un 0-4 à l'aller... C'est un mot espagnol, mais il est valable pour nous aussi. On veut notre 'remontada'. Ça ne vaut pas la course au titre, mais pas loin. Tu joues ta vie, tu veux renouveler ton bail en L1", a-t-il affirmé dans les colonnes de L'Equipe.