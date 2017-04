OM : Bedimo a été touché par les critiques

"Certaines critiques ont été... Certaines conclusions à mon égard n'ont pas été correctes. Je me suis dit que j'allais me taire pour revenir en pleine forme. Mais cela m'a peiné, a lâché le latéral camerounais. Quand tu y accordes trop d'importance, ça te tétanise. À un moment donné, je m'exprimerai plus en profondeur sur le sujet (...) Vu le début de saison, c'était compliqué. Mes performances remettront certaines choses à l'endroit, j'y tiens. Je veux remettre les pendules à l'heure dès cette fin de saison."