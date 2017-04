"Heureux" de ce dénouement, le capitaine forézien continue de croire au projet de l'équipe. "Ce qui me fait rester aussi, c'est le sportif. Nous avons gagné un trophée en 2013, joué des matches prestigieux. J'ai envie de gagner des titres, gagner beaucoup de choses pour être encore plus fier." Avant d'évoquer brièvement la question de sa reconversion : "2020 ça ne signifie pas une fin de carrière, j'ai envie de jouer le plus longtemps possible. Il y a quelque chose de prévu après ma carrière au sein du club mais nous en parlerons en temps voulu."