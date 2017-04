"Les discussions avec l' OL n'ont pas beaucoup avancé parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Avec les autres clubs aussi. Je suis là. Pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Il y a encore un espoir que je prolonge. Je ne partirai pas pour partir. Le coach nous a dit qu'il fallait mettre tout ça de côté. On a de grandes échéances à venir. (...) On n'est pas rentré dans un conflit. On est concerné par les échéances à venir. On n'est plus à deux semaines près. Ma situation n'est pas immédiate", a-t-il expliqué aux journalistes.Il assure ne pas être focalisé sur un départ : "sinon j'aurais déjà signé ailleurs. Il y a eu des discussions avec d'autres clubs comme avec le président (Aulas), mais aucun accord n'a été trouvé. Je le vis bien, je me sens bien, je suis là pour l'équipe. C'est perturbant de ne pas savoir où on sera dans six mois. À partir du moment où je sais que je ne suis pas à la rue et que j'ai la possibilité de resigner à l'OL ou d'avoir des opportunités ailleurs, c'est apaisant. J'arrive peut-être à un tournant de ma carrière. Je suis à l'OL. Si je dois partir, ce ne sera pas pour l'argent, il faut qu'il y ait un projet qui m'intéresse. Aujourd'hui, on ne trouve pas de projet financier plus intéressant que l'OL", a-t-il ajouté.Âgé de vingt-quatre ans, l'international algérien n'a inscrit que 2 buts en 29 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison.