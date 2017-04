Tottenham : Pochettino annonce le retour de Kane

"Harry Kane a eu quelques sessions d'entraînement et il s'est entraîné avec l'équipe ce vendredi. Nous verrons demain s'il sera titulaire ou sur le banc face à Watford. C'est une bonne nouvelle qu'il se sente prêt. Pour lui et pour nous. C'est un joueur important et le voir à nouveau disponible est fantastique", a déclaré l'Argentin, en conférence de presse.