Ligue 1 : Balotelli éteint Lille

Nice reprend la deuxième place. Les Niçois, qui auront plié le match en première période, se sont imposés sur la pelouse du LOSC (1-2), en ouverture de la 32ème journée. Alors que Lille dominait le début de la partie et avait ouvert le score par Amadou (14e), Nice a renversé la situation. Les hommes de Lucien Favre ont égalisé pas moins de trois minutes plus tard grâce à un but de Balotelli (17e), avant que ce dernier ne s'offre un doublé juste avant la mi-temps (44e). Avec cette victoire, l'OGC Nice grimpe à deuxième place, à un point de Monaco, et prend deux points sur le Paris Saint-Germain. Toutefois, l'ASM et le PSG ont deux matchs en moins. Quant au LOSC, il reste 13e. Résultat du soir : Lille 1-2 Nice.Par Antoine Merminod (iDalgo)