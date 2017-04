Nice : Favre salue les efforts de Balotelli

Après la rencontre, Lucien Favre n'a pas manqué de féliciter son attaquant Mario Balotelli , auteur d'un doublé contre les Dogues. "Le premier but est une belle contre-attaque, rondement menée, il la met direct et surprend le gardien, c'est ça qui fait la différence, c'était important de marquer assez rapidement (...) A l'entraînement il s'investit plus, et c'est absolument indispensable pour l'équipe et aussi pour lui. Il est plus en mouvement, fait plus de courses de retour, même s'il peut encore s'améliorer, c'est positif", a lâché l'entraîner niçois.