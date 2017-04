Chelsea : Diego Costa encense Kanté

Lors d'un entretien accordé à SFR Sport, Diego Costa n'a pas hésité à dire tout le bien qu'il pensait de l'international français. "C'est notre coeur, notre poumon. Il nous apporte beaucoup sur le terrain. C'est un joueur qui court, qui marque des buts, qui est partout. C'est un mec impressionnant. Quand on voit Leicester, depuis son départ, cela se ressent. L'équipe n'a pas fait une saison aussi bonne, même s'ils sont un peu mieux en ce moment. Mais ils ont eu du mal à trouver son remplaçant. Kanté, quand il est dans une équipe, on le voit. Et quand il n'est pas là, on le sent aussi sur le terrain", a expliqué l'attaquant du leader du championnat anglais.