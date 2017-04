Toulouse : Lafont rêve des Bleus

Interrogé à propos de l'équipe de France, le jeune portier toulousain a reconnu que cela faisait partie de ses objectifs pour le futur. "J'espère, pourquoi pas, dans l'avenir. Mais il ne faut pas se précipiter, ne pas pas brûler les étapes. Forcément, on l'a dans un coin de la tête. Ça fait partie de mes objectifs. J'espère l'atteindre un jour. Ce qui me manque ? Mon expérience, car je suis très jeune et je dois encore beaucoup progresser. Il y a encore une marche à atteindre pour y arriver", a expliqué le gardien français lors d'une interview pour SFR Sport.