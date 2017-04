OL : Valbuena évoque sa force mentale

Lors d'un entretien accordé à Planète Lyon , le milieu de terrain français a évoqué cette force mentale qui le caractérise. "Je suis plus fort que mes problèmes, les critiques, les détracteurs... Même si je ne suis pas un surhomme (...) la force mentale, c'est vrai, c'est le fil conducteur de ma carrière, de tout ce que j'ai vécu depuis le début. Vous allez dire que je suis fou ou maso, mais moi, j'aime quand il y a de la haine, de la tension pendant un match. Ça me motive encore plus, ça me transcende", a lâché le joueur des Gones.