Le quotidien L'Equipe évoque ce samedi le possible transfert d'Antoine Griezmann au Real Madrid . L'attaquant français serait devenu la priorité des Merengue qui espèrent un transfert en 2018. En attendant, le Français Theo Hernandez pourrait rejoindre la Maison Blanche cet été.Le Sun évoque lui aussi l'avenir de l'attaquant français et précise que Manchester United tentera quoi qu'il arrive sa chance cet été. Les autres tabloïds britanniques évoquent aussi la 32e journée de Premier League. Le leader, Chelsea , joue à Bournemouth ce samedi (18h30). Son dauphin, Tottenham , reçoit Watford (13h30). Liverpool et Manchester City jouent également dans la journée.Sans surprise, As et Marca évoquent très largement le derby madrilène prévu ce samedi (16h15) entre le Real et l'Atlético à Santiago-Bernabéu. La presse catalane parle elle aussi de ce duel et des chances de voir le Barça revenir dans les pas des Merengue qui possèdent pour le moment deux points d'avance en tête de la Liga (avec un match en moins).La Gazzetta dello Sport consacre une grosse partie de ses colonnes au sprint final en Serie A et aux objectifs des clubs italiens pour le prochain mercato estival. La Juventus Turin espère attirer Verratti et Tolisso alors que le Milan AC rêve de l'ancien Stéphanois Aubameyang. L' Inter Milan ne manque pas d'ambitions également pour la saison prochaine.