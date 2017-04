L'attaquant uruguayen a expliqué comment il avait été convaincu de rejoindre le club parisien à l'époque. "J'étais dans ma chambre et là ( Walter ) Mazzarri m'appelle. Là on parle et sa confiance à mon encontre et cela m'a fait comprendre que j'étais enfin prêt pour rejoindre un gros club. À ce moment j'ai compris qu'il était mieux de partir. Souvent ce ne sont pas seulement les joueurs qui décident de leur avenir, mais aussi les clubs et leurs familles", a confié le buteur du PSG.