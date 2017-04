"Nous avons des joueurs qui ne sont pas vraiment amoureux du but. Ce sont de bons joueurs, créatifs, qui savent se procurer des occasions, mais ce ne sont pas des tueurs, a expliqué le technicien portugais, en conférence de presse. Je donne un simple exemple. Avec notre style de jeu à Old Trafford, notre domination et notre façon de jouer dans la surface, je pense que Chicharito compterait facilement 20 buts. Même en rentrant pour les 10 ou 20 dernières minutes, il aurait marqué 20 buts. C'est le genre de joueur qui, quand le ballon rebondit là, il est là. Et boom ! But. Le gardien repousse. Boom ! But. Le centre arrive, il anticipe au premier poteau de la tête. But !"Pour rappel, l'international mexicain a inscrit 10 buts en 23 matchs de Bundesliga , cette saison.