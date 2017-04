"Bien sûr que j'oserais le sortir à nouveau. Ce n'est pas un problème, ce sont des choses entre un joueur et un entraîneur, ça arrivera toujours. James et moi avons le même intérêt. Il est resté ici et voilà. Nous pensons juste au match de demain, c'est tout", a confié le technicien français.Il est très probable que le Colombien quitte la capitale espagnole , l'été prochain.