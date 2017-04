"Je sais que nous avons amassé plus de points par rapport à beaucoup d'autres équipes lors des derniers 18 mois, mais dans le football, vous ne pouvez être heureux que si vous gagnez. Un entraîneur doit sentir cela et parler aux fans clairement", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Afin de contester la Juventus, vous avez besoin de travail et de planification. Ils ont l'avantage, il n'y a pas deux manières à ce sujet, mais je pense que durant ces 18 mois l'écart entre nous a diminué."