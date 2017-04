"La saison dernière, nous étions champions de Leicester et nous sommes au top du championnat avec Chelsea. C'est pourquoi les gens me mettent parmi les meilleurs mais ce n'est pas moi. J'ai été dans deux bonnes équipes. Je ne suis pas l'un des meilleurs milieu de terrain du monde ou quelque chose comme ça. Je joue avec des joueurs talentueux comme Cesc Fabregas Nemanja Matic et Nathaniel Chalobah . Ils ont des styles différents et je peux apprendre de tous", a-t-il expliqué au journal. Il estime aussi qu'il doit "continuer à m'améliorer tactiquement, défensivement et de manière offensive en ce qui concerne la dernière passe, le tir". Le Français paraît simplement aimer son métier : "Le football est quelque chose que j'aime alors quand j'ai cette chance de jouer, j'aime donner mon meilleur", a-t-il conclu.