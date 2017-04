Dortmund prend une valise avant Monaco

Les hommes de Thomas Tuchel se sont lourdement inclinés à l'Allianz Arena (4-1) sur des buts de Franck Ribéry (4e), Robert Lewandowski (10e, 68e sur penalty) et Arjen Robben (49e), contre un but de l'ancien Lorientais Raphaël Guerreiro (20e). Privés de nombreux éléments, les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang sont quatrièmes du classement, à une longueur de Hoffenheim. Leader avec dix points de plus que Leipzig, le club bavarois a fait un pas supplémentaire vers le titre.