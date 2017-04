Guingamp : Kombouaré se méfie avant tout de Cavani

"Déjà, il y a un joueur à surveiller, c'est Cavani. On sait qu'il faudra être solides défensivement parce qu'il a marqué 27 buts en championnat. Le premier joueur à museler, c'est lui. S'il ne marque pas, on aura fait une grande partie du travail, estime l'ancien défenseur. Mais il n'y a pas qu'un seul joueur à surveiller, le danger vient de partout. Le plus fort, c'est qu'il est capable de répéter les efforts à haute intensité. C'est le seul attaquant de ce calibre en Ligue 1 , voire en Europe et dans le monde. En termes de jeu sans ballon, c'est le meilleur. À un moment donné, avec Cavani, vous avez envie de prendre un lasso ou une corde pour l'attacher. Vous avez envie de le plaquer. Il est intenable. Et en plus, il a un énorme mental."