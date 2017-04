Ligue 1 : Lorient explose Lyon, Bastia gagne enfin

L' OL avait la tête en Europa League . Les Lyonnais se sont largement inclinés à domicile face à Lorient (1-4), lors de la 32ème journée de Ligue 1 . C'est Tolisso (28e) qui avait ouvert le score pour Lyon, mais les Merlus ont totalement renversé le match. Waris (42e) et Marveaux (48e) ont marqué, tandis que Moukandjo s'est offert un doublé (73e, 80e). Avec cette victoire, Lorient sort de la zone rouge. Dans le même temps, Bastia a obtenu son premier succès en 2017 en s'imposant à Dijon (1-2), grâce aux buts de Crivelli (17e) et Cahuzac (58e). En face, Lees Melou a marqué le but des Dijonais (29e). Les relégables étaient en forme puisque Nancy a quant à lui dominé Rennes (3-0) avec un but de Malé (11e) et un doublé de Dia (51e, 65e). De son côté, Bordeaux a surclassé Metz (3-0) grâce à Malcom (14e) et Vada (50e sp, 52e). Enfin, Montpellier a pris le meilleur sur Caen (0-2), avec des buts de Sessegnon (50e) et Ikoné (88e). Les résultats du soir : Caen 0-2 Montpellier / Dijon 1-2 Bastia / Nancy 3-0 Rennes / Bordeaux 3-0 Metz / Lyon 1-4 Lorient.Par Antoine Merminod (iDalgo)