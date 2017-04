Le PSG encore sous pression, le Barça et Neymar ont flanché... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

Le journal L'Equipe évoque "la poursuite infernale" dans la course au titre. Après les victoires de Monaco et Nice , le PSG "est une nouvelle fois condamné à l'emporter face à Guingamp", dimanche soir, pour rester en lice.La Juventus Turin est "trop forte", titre Tuttosport. Grâce à un doublé de l'avant-centre argentin Gonzalo Higuain , la Vieille Dame domine le Chievo (2-0) et prend provisoirement neuf points d'avance sur l'AS Rome. Les hommes de Massimiliano Allegri préparent idéalement le choc contre le FC Barcelone On poursuit avec le quotidien Sport et l'"impardonnable" défaite du FC Barcelone à Malaga (2-0). Réduit à dix suite à l'expulsion de Neymar , la première depuis son arrivée en Catalogne, le club catalan est relégué à trois unités du Real Madrid En conclusion, le Daily Mail révèle que Manchester City serait prêt à recruter Wilfried Zaha , l'attaquant de Crystal Palace. Passé par Manchester United , le jeune international ivoirien réalise une belle saison avec les Eagles (6 buts en Premier League ).