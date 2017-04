OL : la réponse du club aux accusations du PSG

Le club rhodanien n'a guère apprécié les critiques de la direction parisienne sur l'organisation de la rencontre au Parc OL . " OL Groupe SA ne cautionne pas la position du PSG vis-à-vis de la LFP et n'accepte pas les mises en cause directes ou indirectes de son organisation et se réserve le droit, compte tenu du préjudice d'image, de donner une suite juridique à ces accusations mensongères, comme le démontrera le visionnage des images saisies."