Match Sunderland - Manchester United en direct

Sunderland Manchester United 0 - 3 Match terminé 30' - Zlatan Ibrahimovic - Zlatan Ibrahimovic 46' - Henrik Mkhitaryan - Henrik Mkhitaryan 89' - Marcus Rashford - Marcus Rashford

Le film du match en direct 15' Carton jaune pour Luke Shaw Carton jaune pour 30' But de Zlatan Ibrahimovic But de Sebastian Larsson Carton rouge pour 43' 46' But de Henrik Mkhitaryan But de 64' Carton jaune pour Jesse Lingard Carton jaune pour 79' Carton jaune pour Marouane Fellaini Carton jaune pour 82' Carton jaune pour Anthony Martial Carton jaune pour Didier Ibrahim Ndong Carton jaune pour 85' 89' But de Marcus Rashford But de 90' Carton jaune pour Matteo Darmian Carton jaune pour



Pour le compte de la 32e journée de Premier League , Sunderland accueille Manchester United. Derniers, les Black Cats de David Moyes abattent l'une de leurs dernières cartes pour le maintien, eux qui n'ont plus gagné depuis deux mois. Après deux nuls de rang à Old Trafford contre WBA (0-0) et Everton (1-1), les Red Devils de José Mourinho ont également l'intention de prendre les trois points pour s'accrocher à l'espoir d'une qualification en Ligue des Champions