Crystal Palace : Sakho revient sur sa sale période

"Il y a eu de l'incompréhension, de la colère, parce que voilà, j'ai énormément bossé. Et ensuite, je me suis dit : 'Voilà, écoute, c'est la vie'. Quand je voyais ma femme pleurer pendant 3-4 jours, et qu'elle me disait : 'Mamad', c'est injuste, je te vois bosser tous les matins. Tu te réveilles à 7h, tu bosses dur'. J'étais obligé de la rassurer", a-t-il déclaré. Le défenseur a ainsi passé davantage de temps avec sa famille : "Un jour, ma mère me regarde, elle me dit : 'Mamad', tu sais que depuis que tu as 13 ans, c'est la première fois que tu passes autant de temps sous mon toit ?' Ça m'a fait prendre conscience qu'avec ce métier, on n'a plus beaucoup de temps pour les vraies choses."Âgé de vingt-sept ans, l'ancien Parisien a disputé 5 rencontres sous les couleurs des Eagles, depuis cet hiver.