OL : Rafael espère que le revers va aider en Ligue Europa

"Peut-être que ce revers va nous aider pour la Ligue Europa. Il faudra supporter tout ça pour revenir à un niveau correct, a-t-il confié après la rencontre. On est capable de réagir. Le football, c'est comme ça. L'OL est capable de réagir, ce n'est pas possible de rester comme ça. Perdre 4-1 à domicile, ce n'est pas normal. On doit démontrer à nos supporters que c'est un accident. On doit se racheter pour eux. C'est une défaite douloureuse, et on doit réagir."