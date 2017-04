OL : Riolo n'est pas tendre avec les Lyonnais

"En forme, on ne sait plus vraiment à quel moment l' OL l'a été cette saison. Par phases ? Oui, mais quand ? Giflé par Lorient, Lyon a encaissé sa 12e défaite de la saison. Neuf équipes, seulement, ont fait pire ! Je veux bien que Lorient joue sa survie en L1, mais 4-1 ! Prendre 4-1 à domicile, c'est comment ? Honteux ? Minable ? Est-il utile de parler des prestations des uns et des autres ? Tout pour l'Europe, c'est l'idée ? Ok. On veut bien entendre ça. Gagner l' Europa League ou rien. Lyon semble avoir décidé d'être sur un fil. Je ne suis pas certain que tout cela ait beaucoup de sens", a-t-il notamment publié.