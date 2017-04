PSG : Monchi ? Roustan tacle les Parisiens

"Le gars fait des appels du pied. Que demander de plus ? Il a tout : le réseau, l'expérience, il est en phase avec l'entraîneur, c'est un gars avec de la poigne, psychologue. Et je lis ici et là que Nasser le snoberait. Nasser n'a toujours pas reçu Monchi. Qu'il l'écoute au moins", a pesté le journaliste. Selon lui, il n'y a pas photo avec Patrick Kluivert : "On sait que Kluivert s'occupe du dossier Alexis Sanchez . Mais on sait que Kluivert va être recasé quelque part. Un Monchi, ça tombe du ciel ! Pourquoi ça ne se fait pas ? Tu auras l'air fin s'il part à Rome. Et va savoir si Emery ne sera pas dans ses valises. Tout ça ne me paraît pas très sérieux", a-t-il ajouté.