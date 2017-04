PSG : Courbis ne pense pas que Ben Arfa aura une autre chance

"On ne voit pas comment Ben Arfa et Emery pourraient encore cohabiter la saison prochaine. On attend la fin de saison, avec ce challenge qu'est la Coupe de France qui permet à l'entraîneur de gérer son vestiaire, a-t-il confié au micro de la radio. Il y a un Jardim malin qui a déjà annoncé qu'il ne changerait pas sa vision des choses et ferait tourner pour obliger le PSG à le faire aussi. On peut s'attendre à un Ben Arfa qui aura pour challenge d'amener son équipe à la victoire en Coupe de France. Après l'avenir d'Hatem, l'avenir d'Emery... sur ce qu'on a vu, puis ce court-métrage - très maladroit dans une période où le PSG vient de prendre un coup de marteau sur la tête - et le fait qu'Emery ne lui en a pas voulu avec une titularisation contre Avranches, Ben Arfa doit en profiter pour être utile. Mais, avec deux buts contre Avranches, je ne pense pas qu'il devienne titulaire en championnat."