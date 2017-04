"Pour une première saison, je ne m'attendais pas à jouer autant, a-t-il expliqué au micro de TF1 . J'essaye de jouer du mieux possible. On me parle beaucoup de Puyol. C'est flatteur parce que c'est un exemple pour moi. Je me sens vraiment bien dans cette équipe, je prends du plaisir." Le défenseur a également répondu aux critiques parfois lancées contre Lionel Messi : "Je suis fier de le dire (que Messi est son ami, Ndlr). La liste noire ? Connaissant Leo Messi, je ne pense vraiment pas que ce soit vrai. Il n'a pas le temps de penser à tout ça." Il prend plaisir à évoluer avec la MSN : "Ce sont des très bons collègues . On peut rigoler, chambrer. Il y a une bonne ambiance avec les trois, comme avec toute l'équipe."