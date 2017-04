"C'est un résultat logique, il me semble. La première période pour le TFC, la deuxième plus pour nous. Ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur entre guillemets de nos trois derniers matches nuls car on a fait une deuxième période où on a eu l'emprise sur le match, on aurait pu le gagner. On a au moins tenté de répondre au défi physique même si on n'a pas réussi. Ça reste un point qui nous permet de rester dans la course à l'Europe de rester en vie même si on a perdu notre cinquième place", a-t-il confié aux journalistes. L'entraîneur croit encore en les chances de l'OM d'obtenir la qualification pour la Ligue Europa : "Non je ne suis pas inquiet mais il va falloir retrouver une efficacité offensive et une fluidité offensive que l'on a au moins vue dans la deuxième période. Je préférerais avoir gagné évidemment mais on sait où l'on était aussi tout simplement."